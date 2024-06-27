Kırklareli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü B.A.'nın (17) kullandığı 22 SA 116 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 39 LC 006 plakalı traktör çarpıştı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde otomobildeki Şevval Varol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler B.A. ile E.K., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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