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        Kırklareli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada Şevval Varol (17) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:53 Güncelleme: 27.06.2024 - 12:00
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        Kırklareli'de otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada Şevval Varol (17) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Lüleburgaz'ın Büyükkarıştıran beldesi yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü B.A.'nın (17) kullandığı 22 SA 116 plakalı otomobil ile E.K. yönetimindeki 39 LC 006 plakalı traktör çarpıştı. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrolde otomobildeki Şevval Varol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücüler B.A. ile E.K., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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