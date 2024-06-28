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        Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı

        KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:20
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        Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı
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        KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün denize girmek yasaklandı.

        Vize Kaymakamlığı, Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız; olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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