Kırklareli Vize'de denize girmek 3 gün yasaklandı

Vize Kaymakamlığı, Karadeniz kıyısındaki tatil beldelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugünden itibaren 3 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Saygıdeğer vatandaşlarımız; olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 28-30 Haziran 2024 tarihleri arasında 3 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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