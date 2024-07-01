Buğday yüklü TIR alev aldı; 10 dekar tarım alanı zarar gördü

Yangın, dün akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Ataköy'ün Arpalık mevkisinde çıktı. Tarlada buğday yüklenen TIR, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle biçilmiş tarlaya yayıldı. İhbarla gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla TIR ve tarladaki yangın, söndürüldü. TIR kullanılamaz hale geldi, 10 dekar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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