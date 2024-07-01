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        Buğday yüklü TIR alev aldı; 10 dekar tarım alanı zarar gördü

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde buğday yüklü TIR'da başlayıp, tarlaya sıçrayan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 12:54 Güncelleme: 01.07.2024 - 13:00
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        Buğday yüklü TIR alev aldı; 10 dekar tarım alanı zarar gördü
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde buğday yüklü TIR'da başlayıp, tarlaya sıçrayan yangında 10 hektar tarım arazisi zarar gördü. TIR da kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, dün akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Ataköy'ün Arpalık mevkisinde çıktı. Tarlada buğday yüklenen TIR, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle biçilmiş tarlaya yayıldı. İhbarla gelen Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla TIR ve tarladaki yangın, söndürüldü. TIR kullanılamaz hale geldi, 10 dekar tarım arazisi zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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