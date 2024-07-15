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        Anız yangının sıçradığı, içinde arıların olduğu 200 kovan yandı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde tarladaki anız yangının sıçradığı içinde arıların da bulunduğu yaklaşık 200 kovan yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 20:22 Güncelleme: 15.07.2024 - 20:25
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        Anız yangının sıçradığı, içinde arıların olduğu 200 kovan yandı
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde tarladaki anız yangının sıçradığı içinde arıların da bulunduğu yaklaşık 200 kovan yandı.

        Lüleburgaz'a bağlı Hamitabat köyü yakınlarındaki biçilmiş buğday tarlasında anız yangını çıktı. Alevler, tarla çevresinde bulunan arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık içinde arılarında bulunduğu 200 kovanı zarar gördü. Jandarma yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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