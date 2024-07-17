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        Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 11'i kadın, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 17:55 Güncelleme: 17.07.2024 - 18:00
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        Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 11'i kadın, 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde fuhuş yapıldığını belirledi. Özel harekat timlerinin de katılımıyla 129 polisle eğlence mekanı ve belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 11 kadın ile 3 erkek şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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