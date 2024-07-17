Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde fuhuş yapıldığını belirledi. Özel harekat timlerinin de katılımıyla 129 polisle eğlence mekanı ve belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu 11 kadın ile 3 erkek şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi.

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