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        Kırklareli Valiliği'nden 'gözetim altındaki yabancının ölümü' açıklaması

        KIRKLARELİ Valiliği'nden, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde Suriye uyruklu İbrahim İzziddin'in ölümüne ilişkin açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 17:35 Güncelleme: 23.07.2024 - 17:35
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        Kırklareli Valiliği'nden 'gözetim altındaki yabancının ölümü' açıklaması
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        KIRKLARELİ Valiliği'nden, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde Suriye uyruklu İbrahim İzziddin'in ölümüne ilişkin açıklama yapıldı. Otopsi raporunda darp ve cebir izi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Hasta Masif Pulmoner Emboli' ön tanısı ile hayatını kaybetmiştir" denildi.

        Kırklareli Valiliği, 'Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının hayatını kaybetmesiyle ilgili gerçek dışı haberler hakkında basın açıklaması' başlığı ile açıklama yaptı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde idari gözetim altında bulunan bir yabancının vefatı ile ilgili gerçek dışı haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. İbrahim İzziddin isimli Suriye uyruklu kişi 14.07.2024 tarihinde kolluk kuvvetlerimizce Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilmiştir. 16.07.2024 tarihinde kişinin rahatsızlanması üzerine Kırklareli Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan sağlık birimindeki ilk müdahalenin ardından, ambulans ile Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hasta Masif Pulmoner Emboli ön tanısı ile hayatını kaybetmiştir. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16.07.2024 tarihinde otopsi yapılmış, otopsi raporunda haberde iddia edildiği gibi kişide darp ve cebir izi olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Konunun bütün yönleri ile araştırılması için valiliğimiz tarafından inceleme ve araştırma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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