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        Kırklareli'de 2 milyon 161 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

        KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 14:29 Güncelleme: 31.07.2024 - 14:35
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        Kırklareli'de 2 milyon 161 bin kök Hint keneviri ele geçirildi
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        KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Babaeski İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada R.K. ve G.B.'nin tarım arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Polisin düzenlediği operasyonda, ekili halde 2 milyon 161 bin 472 kök Hint keneviri ele geçirdi. Yaklaşık 2 gün süren toplama işleminin ardından kenevirler, yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan R.K. ve G.B., hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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