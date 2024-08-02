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        TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ'de polisin şüphe üzerine arama yaptığı TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı, sürücü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:05
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        TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı
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        KIRKLARELİ'de polisin şüphe üzerine arama yaptığı TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı, sürücü M.T., gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesi kara yolundaki Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde durumundan şüphelendiği 1 TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde 9 Afganistan, 10 Irak ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı, TIR'ın sürücüsü M.T., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltındaki sürücü M.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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