KIRKLARELİ'de polisin şüphe üzerine arama yaptığı TIR'ın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı, sürücü M.T., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesi kara yolundaki Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü önünde durumundan şüphelendiği 1 TIR'ı durdurdu. TIR'ın dorsesinde 9 Afganistan, 10 Irak ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere 21 kaçak göçmen yakalandı, TIR'ın sürücüsü M.T., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltındaki sürücü M.T. ile ilgili soruşturma sürüyor.