Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 15 tutuklama

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 5 ay süren teknik ve fiziki takip yaptı. Polis, çalışmanın ardından belirlediği adreslere düzenlediği operasyonda, 263,64 gram metamfetamin, 38,23 gram bonzai, 6,12 gram esrar, 0,18 gram kenevir, 76 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 32 mermi, 1 av tüfeği, 2 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan 24 kilitli poşet, rulo halinde alüminyum folyo kağıdı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 33 bin 70 TL, 200 euro ve 105 dolar ele geçirildi. Operasyonda 16 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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