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        Kırklareli merkezli 'Kuyu-15' operasyonunda 20 tutuklama

        KIRKLARELİmerkezli polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği 'Kuyu-15' operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:49 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:55
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        Kırklareli merkezli 'Kuyu-15' operasyonunda 20 tutuklama
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        KIRKLARELİmerkezli polisin suç örgütlerine yönelik düzenlediği 'Kuyu-15' operasyonunda yakalanan 20 şüpheli, tutuklandı.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirlerine husumetli iki ayrı suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmanın ardından Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da düzenlenen 'Kuyu-15' operasyonunda Nizamettin Gündüz ile Ercan Kartay’ın da aralarında bulunduğu 62 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız 20 tabanca, 21 şarjör, 1546 mermi, 7 av tüfeği, 70 fişek, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca mermisi, 6 litre kaçak alkol, 1 balistik yelek, 4 bıçak, 12 dolu, 15 boş senet, 4 el telsizi, 146 bin 993 TL, 3 bin 736 dolar, 2 bin 630 avro, 1 çeyrek altın ve 1 yasaklı kitap ele geçirildi.

        TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SEVK EDİLDİ

        Emniyet ve savcılıkta şüphelilerden 19'u serbest bırakıldı. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs', 'Yağma', 'Mala zarar verme', 'Tefecilik' ile 'Fuhuş ve insan kaçakçılığı' suçlarından adliyeye sevk edilen 43 şüpheliden 20’si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 23'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol şartı ile ev hapsi verilen örgüt liderlerinden Nizamettin Gündüz'ün felçli olduğu ve adliyeye tekerlekli sandalye ile sevk edildiği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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