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        Üzerinde şehitlerin fotoğrafları bulunan kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı

        KIRKLARELİ'de üzerinde şehitlerin fotoğraflarının resmedildiği kamyonette yapılan aramada 67 kaçak göçmen yakalandı sürücü F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 17.08.2024 - 11:55
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        Üzerinde şehitlerin fotoğrafları bulunan kamyonetten 67 kaçak göçmen çıktı
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        KIRKLARELİ’de üzerinde şehitlerin fotoğraflarının resmedildiği kamyonette yapılan aramada 67 kaçak göçmen yakalandı sürücü F.SG., tutuklandı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” denildi.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada Toprak Araştırma Uyulama Noktası’nda bir kamyoneti durdurdu. Üzerinde şehit polis memuru Fethi Sekin, astsubay Ömer Halisdemir ile Ege Üniversitesi’nde öldürülen öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun fotoğraflarının resmedildiği kamyonette 67 kaçak göçmen yakalandı, sürücü F.S.G., gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen sürücü F.S.G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Suçlarını gizlemek, yakalanmamak için aziz şehitlerimizin hatıralarının kamufle aracı olarak kullanmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz” denildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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