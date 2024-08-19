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        Kırklareli'de otomobil şarampole devrildi; 1 ölü, 3 yaralı

        KIRKLARELİ'de şarampole devrilen otomobildeki Furkan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 13:24 Güncelleme: 19.08.2024 - 13:25
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        Kırklareli'de otomobil şarampole devrildi; 1 ölü, 3 yaralı
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        KIRKLARELİ'de şarampole devrilen otomobildeki Furkan S. (25), öldü, 3 kişi de yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde Koruköy yakınlarında meydana geldi. Salih K.'nin kontrolünü yitirdiği 39 TP 616 plakalı otomobil şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan 4 kişiyi çıkartarak, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan S., hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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