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        Kırklareli'de polisten kaçan kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ'de polisin 'Dur' ihtarından kaçan kapalı kasa kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:50
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        Kırklareli'de polisten kaçan kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı
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        KIRKLARELİ’de polisin ‘Dur’ ihtarından kaçan kapalı kasa kamyonette 32 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kapalı kasa kamyonete ‘Dur’ ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymadığı kamyonet takibe alınarak Dereköy yolunda durduruldu. Yapılan kontrolde aracın kapalı kasasında 32 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

        Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Organizatörle ilgili inceleme devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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