Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

        KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 23.08.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 14 şüpheli yakalandı.

        Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, metamfetamin, uyuşturucu haplar, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik ecza haplar, esrar öğütücü, 1 ruhsatsız tabanca, tabanca ve tüfek fişekleri ele geçirildi. Operasyonda K.C., N.K., M.C., T.H., U.A.Y., E.D., M.Ç., U.S.A., A.A., A.Ç., F.Ş., A.C., R.E.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Narin'den biz iz bulundu mu? Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Gizemli kadın kayıplara karıştı
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        Kokoreççide dehşet anları: Polisin gözü önünde vurdu
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        İngiliz başbakan 40 milyonluk anlaşmayı iptal etti
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Son kullanma tarihi geçmiş güneş kremini sürünce ne olur?
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübü 1. ligde mücadele edecek
        Kırklareli Belediyesi FBO Kadın Basketbol Kulübü 1. ligde mücadele edecek
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 28 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 9'u hükümlü 28 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde asırlık traktörler ressamlara tuval oldu
        Kırklareli'nde asırlık traktörler ressamlara tuval oldu