Kırklareli'de uyuşturucu operasyonunda 14 gözaltı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, metamfetamin, uyuşturucu haplar, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik ecza haplar, esrar öğütücü, 1 ruhsatsız tabanca, tabanca ve tüfek fişekleri ele geçirildi. Operasyonda K.C., N.K., M.C., T.H., U.A.Y., E.D., M.Ç., U.S.A., A.A., A.Ç., F.Ş., A.C., R.E.Y. ve Y.A. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.