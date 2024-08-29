Kırklareli Emniyeti'nden duygulandıran '15 bin 55' şehit klibi

KIRKLARELİ Emniyet Müdürlüğü'nün Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde şehit olan 15 bin 55 asker için hazırladığı klip, izleyenleri duygulandırdı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında, 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu, tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yılı nedeniyle 26-30 Ağustos tarihleri arasındaki Büyük Taarruz'da şehit olan 15 bin 55 asker için duygulandıran bir klip hazırladı. Kırklareli'de vatandaşlara, "15 bin 55 sayısı size ne ifade ediyor. Tahmininiz var mı?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar soruya, "Milyoner mi oldum?", "Normal bir sayı", Emekli maaşı mı", "Hiçbir şey bilmiyorum" yanıtını verdi.

Birbirinden farklı cevaplar veren vatandaşlar, 15 bin 55 sayısının 26 Ağustos ile 30 Ağustos tarihleri arasında, Türkiye'yi bağımsızlığa kavuşturan Kurtuluş Savaşı sırasında canını feda eden kahraman şehitlerin sayısı olduğunu öğrendiklerinde gözyaşlarını tutamadı, duygu dolu anlar yaşadı. Bir vatandaş, "Çok duygulandım, gerçekten çok farklı bakmıştım bu sayıya. Şehit deyince birden çok duygulandım" yanıtını verdi. Bir genç de "Allah onlardan razı olsun. Başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsinin ruhu şad olsun" dedi. Başka biri ise "Biz onların sayesinde buralardayız" ifadesini kullandı. Bir başkası ise "Atatürk bir tane, bir Atatürk daha gelmez" dedi. Genç bir kız da "15 bin şehit, her birinin bir ailesi var illaki, çocuğudur, eşidir, onlar için de çok üzücü" diye konuştu.