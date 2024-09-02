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        Polisin uyuşturucuyu tuvaletten çıkardığı operasyonda 5 tutuklama

        KIRKLARELİ'de, polisin iki adreste yaptığı aramada bir kısmı tuvaletten çıkarılan uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 12:28 Güncelleme: 02.09.2024 - 12:30
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        Polisin uyuşturucuyu tuvaletten çıkardığı operasyonda 5 tutuklama
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        KIRKLARELİ'de, polisin iki adreste yaptığı aramada bir kısmı tuvaletten çıkarılan uyuşturucu maddeler ele geçirildi, yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada iki adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi. Adreslere operasyon düzenleyen polis, evde S.I. adlı kadının uyuşturucu maddeleri tuvalete attığını belirledi. Aramalarda, tuvaletten çıkarılan uyuşturucularda 172 sentetik hap, 34,44 gram bonzai bulundu. Kadının çantasında yapılan aramada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 altın bilezik, 27 çeyrek altın, 85 bin 960 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan S.I., V.I., G.I., E.D. ve M.C.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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