Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Otomobil bagajı ile minibüste 22 kaçak göçmen yakalandı,1 organizatör tutuklandı

        KIRKLARELİ'de minibüs ile otomobilin bagajında toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatörden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 10:30 Güncelleme: 05.09.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil bagajı ile minibüste 22 kaçak göçmen yakalandı,1 organizatör tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'de minibüs ile otomobilin bagajında toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 2 organizatörden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Kontrol edilen otomobilin bagajı ve kapalı kasa minibüste, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan toplam 22 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen organizatörlerden O.Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, O.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        OVP'ye göre dolar kuru ne olacak?
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Milli boksör Busenaz Sürmeneli'ye trafikte saldırı!
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Uluslar Ligi'ndeki maceramız başlıyor
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Mardin'den İstanbul'da nakliyat parası kavgası!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Arda Güler, büyük ödüle aday!
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Nemrut Dağı'nın tarihi ve heykelleri hakkında bilinmeyenler
        Kazanan Oliveira oldu!
        Kazanan Oliveira oldu!
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        'Haftada 1 kredi kartı büyüklüğünde plastik yiyoruz'
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        ABD'de liseye silahlı saldırı: Şüphelinin kimliği belli oldu!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında ilk duruşma: 13'ü tutuklu 42 sanık hakim karşısına çıkıyor
        Alkışların efendisi
        Alkışların efendisi
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Borsada yatırım tecrübe istermiş
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Doğum sıranız kişiliğinizi etkiler mi?
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Kuzey Kore'de sel felaketi sonrası idam iddiası
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü yağmur uyarısı
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Kuyumcuyu öldürüp 1 kilogram altın çaldılar
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Aloe vera gerçekten mucizevi mi? Bilim buna ne diyor?
        Trump'tan UFO sözü
        Trump'tan UFO sözü
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde
        Sokak hayvanları yasası AYM gündeminde

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 2'si hükümlü 10 şüpheli yakalandı
        Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi
        Kırklareli'nde yolcu otobüsleri denetlendi
        Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi
        Kırklareli'nde sahte 5 bin dolar ele geçirildi
        Kırklareli'nde askeri bando konser verdi
        Kırklareli'nde askeri bando konser verdi
        Kırklareli'nde otomobil bagajı ve minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'nde otomobil bagajı ve minibüste 22 düzensiz göçmen yakalandı
        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü davada ailelerden sanığa tepki
        Kırklareli'de selde 6 kişinin öldüğü davada ailelerden sanığa tepki