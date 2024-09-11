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        Kırklareli'de Atatürk heykeline taşla saldıran şüpheli, hastaneye sevk edildi

        KIRKLARELİ'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline taşlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve psikiyatrik rahatsızlığı olduğu açıklanan Canan B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:10
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        Kırklareli'de Atatürk heykeline taşla saldıran şüpheli, hastaneye sevk edildi
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        KIRKLARELİ'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline taşlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve psikiyatrik rahatsızlığı olduğu açıklanan Canan B., hastaneye sevk edildi.

        Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline, dün saat 21.00 sıralarında, bir kadın taşlı saldırıda bulundu. Durumu görenler, Canan B.'ye tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan Canan B., emniyete götürüldü.

        Kırklareli Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırganın psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu belirtildi. Valiliğin, 'Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline zarar vermeye çalışan şahıs hakkında basın açıklaması' başlıklı açıklamasında, şöyle denildi:

        "İlimiz Pınarhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeline; 10 Eylül 2024 Salı günü saat 20.50 sıralarında C.B. isimli şahıs zarar vermeye çalışmıştır. Yapılan ilk incelemede C.B. isimli şahsın psikiyatrik rahatsızlığı olduğu, 2015 yılından bu yana zaman zaman farklı illerdeki hastanelerde yatarak tedavi gördüğü anlaşılmış olup şahıs hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır."

        Öte yandan, gözaltındaki Canan B., emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Canan B.'nin hastanede kontrollerinin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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