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        Kırklareli'de Pavli Panayırı, 114'üncü kez kapılarını açtı

        KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 114'üncüsü düzenlenen Pavli Panayırı, renkli görüntülerle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 21:19 Güncelleme: 12.09.2024 - 21:25
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        Kırklareli'de Pavli Panayırı, 114'üncü kez kapılarını açtı
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        KIRKLARELİ'nin Pehlivanköy ilçesinde bu yıl 114'üncüsü düzenlenen Pavli Panayırı, renkli görüntülerle başladı.

        Pehlivanköy ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin en eski panayırlarından biri olan Pavli Panayırı'nın 114'üncüsü düzenlenen törenle başladı. Zübeyde Hanım Meydanı'ndaki açılış törenine Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Pehlivanköy Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, çevre belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan panayırın açılış töreninde mehter takımı ve bando ekipleri gösteri sundu.

        Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pavli'nin bölge için çok önemli bir etkinlik olduğunu belirtip, panayırlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam da panayırın yöre halkının birlikteliğini güçlendirmesi ve el emeği ürettikleri ürünleri satabilmeleri açısından önemine vurgu yaptı. Ekici ve beraberindekiler daha sonra panayırın açılış kurdelesini keserek stantları gezdi.

        114 YILLIK GELENEK

        Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamid döneminde Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yapılmasına karar verilen ve bu yıl 114'üncüsü düzenlenen panayır, Osmanlı döneminde hayvan satışı için başlatılan, sonraki yıllarda eğlencelerin düzenlenip, bölge halkının kumaş ve diğer ihtiyaçlarının karşıladığı pazar ve panayır havasına büründü. Osmanlı döneminden kalma geleneklerin hala yaşatıldığı panayıra gelenler alışverişlerini yapmaların ardından kurulan lunaparkta gönüllerince eğleniyor. Şenlik havasında geçen panayıra bölge halkı geleneklerine uygun şekilde yaşatıyor. Bunun için sabahlara kadar gezip eğlendikleri panayırda traktör römorklarını, karavana çevirip kalıyorlar. Bugün start alan panayırın 15 Eylül tarihinde sona ereceği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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