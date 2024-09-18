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        Dereköy Sınır Kapısı yolundaki takside 6 kaçak göçmen yakalandı

        KIRKLARELİ'de Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 18.09.2024 - 11:55
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        Dereköy Sınır Kapısı yolundaki takside 6 kaçak göçmen yakalandı
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        KIRKLARELİ'de Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.G. gözaltına alındı.

        Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda şüphe üzerine taksiyi durdurup, kontrol etti. Kontrolde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.G., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Aracına el konulan H.G., hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan yasal işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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