Dereköy Sınır Kapısı yolundaki takside 6 kaçak göçmen yakalandı
KIRKLARELİ'de Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.
KIRKLARELİ'de Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.G. gözaltına alındı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı kara yolunda şüphe üzerine taksiyi durdurup, kontrol etti. Kontrolde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 6 kaçak göçmen yakalandı, sürücü H.G., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Aracına el konulan H.G., hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan yasal işlem başlatıldı.
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