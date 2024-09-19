Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri

        Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı

        KIRKLARELİ'de düzenlenen Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:06 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırklareli Bağ Bozumu Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KIRKLARELİ'de düzenlenen Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri, renkli görüntülerle başladı.

        Kırklareli Belediyesi tarafından bu yıl 15'incisini düzenlediği Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri başladı. Dört gün sürecek şenliklerinin açılışı Dingiloğlu Parkı önünde oluşturulan kortejin tarihi Yayla Mahallesi'ne yürümesiyle başladı. Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile protokol üyelerinin de katıldığı yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşte yöresel kıyafet giyen genç kızlar, üzüm taşıdı. Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekipleri ise gösteri yaptı.

        Belediye Başkanı Derya Bulut, 2 yıl aradan sonra şenliği düzenlediklerini belirterek, şenliğe katılan üreticilere teşekkür etti. Bağ bozumunun üreten el, çalışan eller, alın teri, emek, nasırlı eller demek olduğunu söyleyen Bulut, "Yine bu bayrak altında, yeni Türkiye Cumhuriyetimizin bölünmez bütünlüğü içerisinde, yine Kırklareli'mizin en güzel mahallelerinden Yayla Mahallesi'nde keyifle bundan sonraki yıllarda da 16'ncısı, 26'ncısı, 56'ncısı 106'ncısı kutlanacak. Bağ bozumunun bereketi inşallah gelecek nesillere de aktarılması temennisiyle, bugün itibarıyla başlayan şenliklerimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ayrıca Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Bu bayrağın altında bu coşkuyu hep birlikte kutlamamıza, yaşamamıza vesile olan başta gazimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları tüm gazilerimize selam olsun. Ruhları şad olsun, tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Hayatta olan tüm gazilerimize sağlıklı ömür diliyorum" dedi.

        Pazar gününe kadar sürecek şenliklerde, konserler, gösteriler ve paneller düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        "Enflasyonda çok hızlı bir düşüş var"
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Saldırıların ardından Hizbullah liderinden ilk açıklama!
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        Lübnan'daki Hizbullah hedefleri vuruldu
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        MHP lideri Bahçeli'den 4. Maddeye ilişkin açıklama
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        TCMB ve Fed'den şimdi ne bekleniyor?
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        18 yıl önce kaybolan Hatice cinayete mi kurban gitti?
        Hasılat rekoru kırdılar
        Hasılat rekoru kırdılar
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İranlı turist, güzelleşmek için İstanbul'a geldi kabusu yaşadı
        İşte derbinin kilit isimleri...
        İşte derbinin kilit isimleri...
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Vahşet 9 ay sonra gün yüzüne çıktı: Bulunan kemikler kayıp Nihal'e ait
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        Elektrikli araçlarda tehdit var mı?
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        G.Saray'ın derbi 11'i netleşiyor!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Narin'in raporundaki kahreden detaylar ortayı çıktı!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        Mourinho derbide bir ilk peşinde!
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        400 okula aşırı zamdan dolayı ceza
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "İsviçre Başkonsolosu: Rüzgar ve güneşte Türkiye ile işbirliği mümkün"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        "Yaptığımdan utanmıyorum"
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        İngiliz gazete paylaştı! Ekimde deniz tatili için 11 adres!
        170 parçası İstanbul'da
        170 parçası İstanbul'da

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nde bağ bozumu şenliklerle kutlanıyor
        Kırklareli'nde bağ bozumu şenliklerle kutlanıyor
        Kırklarelili gaziler gençlerle bilek güreşi yaptı
        Kırklarelili gaziler gençlerle bilek güreşi yaptı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa