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        Uyuşturucu şüphelileri, saklandıkları yorganın altında yakalandı

        KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 16:28 Güncelleme: 22.09.2024 - 16:30
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        Uyuşturucu şüphelileri, saklandıkları yorganın altında yakalandı
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        KIRKLARELİ'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si saklandıkları yorganın altında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir evde uyuşturucu maddeler bulunduğunu ve ticaretinin yapıldığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polisin geldiğini gören şüphelilerinden ikisi saklandıkları yorganın altında bulundu. Evde yapılan aramada, bir miktar metemfatamin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.K., Y.E.D., N.B., A.E. G.D. ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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