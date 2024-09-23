Otoparkta duvara çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında duvara çarpan otomobilin alev aldığı kazada, Erdinç Orcan (44) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi’nde, bir sitenin bodrum katındaki otoparkında meydana geldi. Erdinç Orcan'ın kullandığı otomobil, belirlenemeyen nedenle duvara çarpıp, alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyüp, otoparktaki diğer araçlara da sıçradı. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sitede oturanlar tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık 6 saat sonra kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 12 kişi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.