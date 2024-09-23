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        Otoparkta duvara çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü (2)

        ÖLENTHY KABİN AMİRİKırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında duvara çarpan otomobilin alev aldığı kazada ölen Erdinç Orcan'ın Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin amiri olarak görev yaptığı belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:45 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:50
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        Otoparkta duvara çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü (2)
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        ÖLENTHY KABİN AMİRİ

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir sitenin otoparkında duvara çarpan otomobilin alev aldığı kazada ölen Erdinç Orcan'ın Türk Hava Yolları'nda (THY) kabin amiri olarak görev yaptığı belirtildi. Orcan'ın ölüm haberi, THY'de büyük üzüntü yarattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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