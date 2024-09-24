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        Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı

        KIRKLARELİ'de polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kapalı kasa minibüste 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 11:30 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:35
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        Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı
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        KIRKLARELİ'de polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kapalı kasa minibüste 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Organizatörler, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, göçmen kaçakçılığını önleme çalışmalarında, durumundan şüphelenilen kapalı kasa minibüsün sürücüsüne 'Dur' ihtarı yapıldı. İhtara uymayıp kaçan minibüsün sürücüsü, takiple durduruldu. Kontrol edilen minibüste 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan araması bulunan M.Ş. ile A.E. ve H.K., adlı organizatörler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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