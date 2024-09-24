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        Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı (2)

        JANDARMA253 GÖÇMEN YAKALADIKırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik son 1 hafta içinde 4 operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:46
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        Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı (2)
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        JANDARMA253 GÖÇMEN YAKALADI

        Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik son 1 hafta içinde 4 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştığı tespit edilen 253 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 9 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 9 organizatörden 6'sı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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