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        Polisten kaçan sürücünün kamyonetinde 13 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı

        KIRKLARELİ'de, polisin 'Dur' ihtarından kaçan sürücünün kullandığı ve takip sonucu durdurulan kamyonette 13 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 14:08 Güncelleme: 26.09.2024 - 14:15
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        Polisten kaçan sürücünün kamyonetinde 13 kaçak göçmen yakalandı; 2 organizatör tutuklandı
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        KIRKLARELİ'de, polisin 'Dur' ihtarından kaçan sürücünün kullandığı ve takip sonucu durdurulan kamyonette 13 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda, şüpheli olduğu değerlendirilen kamyonetin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayıp kaçan sürücünün aracı, takip sonucu durduruldu. Kamyonetteki kontrolde 11'i Suriye, 2'si Filistin uyruklu olmak üzere 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen E.Y.D. ve C.A. ise gözaltına alındı. Kadın ve çocukların da aralarında olduğu göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 2 organizatör, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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