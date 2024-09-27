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        Kırklareli'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı

        KIRKLARELİ'de polisin durdurduğu hafif ticari araçta 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 27.09.2024 - 11:05
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        Kırklareli'de 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
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        KIRKLARELİ'de polisin durdurduğu hafif ticari araçta 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu. Bu sırada araçtan inip, kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Araçtakilerin kaçak göçmen olduğu belirlendi. Toplam 11 kaçak göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü T.S., gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör T.S., adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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