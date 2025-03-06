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        Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara operasyonda 5 tutuklama

        KIRKLARELİ'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:40
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        Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara operasyonda 5 tutuklama
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        KIRKLARELİ'de sosyal medya üzerinden uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordineli çalışmalarında, sosyal medya platformları ve oluşturulan sohbet odaları ile anlık mesajlaşma uygulamalarında yer alan iletişim gruplarında alıcı ve satıcının birbirini görmediği drop yöntemi ile kargo ve kripto varlık hesapları yoluyla uyuşturucu satışı yapıldığı belirlendi. Çalışmanın ardından polis, 12 şüpheliye yönelik 4 ilde operasyonlar düzenledi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 3 kenevir serası, 3,81 gram esrar, 120 kök Hint keneviri, 84 sentetik hap, 2,30 gram bonzai, 5,73 gram kenevir tohumu, 3 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 150 fişek, esrar öğütücü, uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda poşet, plastik şişe, şırınga, vantilatör, saksı, oda nemlendirici, havalandırma sistemi, ışık sistemi, nemölçer, güç kaynağı, bitki besini, vakum pompası, çadır ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ö., C.T., İ.E.Ö., M.K. ve N.A. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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