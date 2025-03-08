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        Kız kardeşler, alüminyum doğrama atölyelerinde üretim yapıyor

        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Fehime Memduh (45) ile ablası Birsen Arı (46), sanayi sitesinde yıllardır alüminyum doğrama atölyesi işletiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 09:50 Güncelleme: 08.03.2025 - 09:55
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        Kız kardeşler, alüminyum doğrama atölyelerinde üretim yapıyor
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        KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Fehime Memduh (45) ile ablası Birsen Arı (46), sanayi sitesinde yıllardır alüminyum doğrama atölyesi işletiyor.

        Lüleburgaz'da evli ve 1 çocuk annesi Fehime Memduh ile ablası evli ve 2 çocuk annesi Birsen Arı, Köprübaşı Sanayi Sitesi'nde yıllardır alüminyum doğrama atölyesini çalıştırıyor. Atölyelerinde 5 kişiye istihdam sağlayan kardeşler, montaj öncesinde kalıpları hazırlayıp, servise hazır hale getiriyor. Fehime Memduh, evde oturmak yerine çalışmaya karar verdiğini belirtti.

        'BAŞTA EŞİM HİÇ İSTEMEDİM'

        Fehime Memduh, "Eşim yaklaşık 25 yıldır bu işlerle uğraşıyor ama ben 14 yıl oldu, ona destek olmaya çalıştım. Başta eşim hiç istemedi. 'Sen anlamazsın, sen yapamazsın, sen evde otur. Çocuğumuza bak falan' dedi. Ama onu dinlemedim inatla dükkana gelmeye devam ettim. Bu arada baktım ilgimi çekiyor bazı şeyler. Sineklik malzemelerini tanımaya başladım, alüminyum parçalarını tanımaya başladım. 'Yapar mıyız, yaparız. Sineklik yapalım' dedim. Sonra eşim videolar getirmeye, göstermeye başladı. O çekimleri izleyerek sineklik yapımını öğrendim ve 14 yıldır bu işe devam ediyorum" dedi.

        'KADINLARIN YAPAMAYACAĞI HİÇBİR İŞ YOK'

        İşi öğrendikten sonra hiçbir şeyin zor olmadığını ifade eden Memduh, "İsteyen herkes her şeyi yapabilir. Hele kadınlar istesin, hiç zor bir şey değil; çok kolay. Tabii ki çok zorlandığım yerler oldu. Mesela yanlış ölçü olur, ipi kesersiniz, tam birleştireceksiniz kısa gelir, yeniden söküp yeniden takarsınız. Ellerimi deldiğim oldu matkaplarla. O zordu ama şu an artık benim için bir çocuk oyuncağı. Kadınlar her şeyi yapar, yeter ki istesinler. Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yoktur. İşimi seviyorum, kadınlar çalışmayı sevsin. İşlerini sevsinler, üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur" diye konuştu.

        'HİÇBİR ZORLUK ÇEKMİYORUZ'

        Fehime Memduh, erkeklerin yoğun olduğu bölgede çalışmanın zor olmadığını belirterek, "Hiç zor değil. Erkekler de sağ olsunlar bize çok destek oluyorlar. Abla, anne, kardeş gibi görüyorlar bizi. Hiçbir zorluk çekmiyoruz. Onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Tabii ki birlikte çalışıyoruz. Kardeş gibiyiz hepimiz. Tabii ki şaşırıyorlar, 'Bir kadın bu işi nasıl yapabilir' diyorlar. Çok şaşırıyorlar. Hatta bazen böyle süslü oluyoruz, makyaj falan yapıyoruz, tırnak yapıyorum. Takma tırnakla nasıl sineklik yaptığımı bile çok merak ediyorlardı. Yapıyoruz. Kadınlar her yerde, her işi yapabilir" dedi.

        'YAPAMAM DİYE BİR ŞEY YOK'

        Ev kadını Birsen Arı da 5 yıl önce atölyede çalışmaya başladı. İşi kardeşinden öğrendiğini ve ilk zamanlarda zorluk çektiğini söyleyen Birsen Arı, "Artık çok severek yapıyorum. Kadınlar için zor değil, öğrenince çok kolay. Ama baştan zorluk çekiyorsunuz. Kadınlar sadece istesinler. Yapamam diye bir şey yok" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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