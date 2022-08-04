Lüleburgaz'da çıkan anız yangını söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.

Kent Ormanı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle anızların bulunduğu alanda yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

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