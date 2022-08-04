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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, göçmen dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi.

Vali Bilgin, Valilik Atatürk Toplantı Salonu'nda Balkan Türkleri ve Göçmen Dernekleri temsilcilerinin istek ve sıkıntılarını dinledi.

Toplantıda, dernek yetkilileri yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ekici'ye bilgi verdi.

- Emzirme Haftası

Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde Emzirme Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte hastaneye gelen vatandaşlara anne sütünün önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni doğan bebeklerin ilk 6 ay kesinlikle anne sütü ile beslenmesi gerektiğini söyledi.

Anne sütünün öneminin büyük olduğunu ifade eden Cerit, bebeklerin en iyi besin kaynaklarının anne sütü olduğunu kaydetti.

- Haşere ve sineklere karşı ilaçlama

Kırklareli'nde haşere ve sineklere karşı ilaçlama çalışması sürüyor.

Kırklareli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi, kentteki yağmur kanalları, foseptik çukurları, dere yatakları ile durgun sular ile cadde ve sokakları haşere ve sineklere karşı ilaçladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin muhtelif alanlarda haşere ve sineklere karşı mücadelesini sürdürdüğü belirtildi.





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