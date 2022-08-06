Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde "Ortaokullar Genel Durum Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, ilçe milli eğitim müdürleri, ortaokul müdürleri katıldı.

Toplantıda LGS sonuçları görüşülerek, 2022-2023 eğitim, öğretim yılında yapılması planlanan faaliyetler görüşüldü.

Ekici, kitap okumanın önemine değinerek, "Çocuklarımızı kitap okumaya teşvik ediniz." dedi.

Eğitim öğretim yılının başında yeniden bir toplantı düzenleneceğini ifade eden Ekici, okul müdürlerine stratejik planlarını hazırlamaları yönünde talimat verdi.

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