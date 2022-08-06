Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması tanıtıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyünde düzenlenen Ayçiçek ve Korkuluk Festivalinde açtığı stantta vatandaşları bilgilendirdi.

Ekipler 3 bin kişiye uygulamayı anlatarak telefonlarına indirmeleri için yardımcı oldu.

HAYDİ uygulaması hakkında vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtan ekipler, anız yangınları hakkında da vatandaşları uyardı.

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