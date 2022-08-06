Kırklareli'nde HAYDİ uygulaması tanıtıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşlara HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) uygulamasını tanıttı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Pehlivanköy ilçesinin Kuştepe köyünde düzenlenen Ayçiçek ve Korkuluk Festivalinde açtığı stantta vatandaşları bilgilendirdi.
Ekipler 3 bin kişiye uygulamayı anlatarak telefonlarına indirmeleri için yardımcı oldu.
HAYDİ uygulaması hakkında vatandaşlara bilgilendirici broşürlerde dağıtan ekipler, anız yangınları hakkında da vatandaşları uyardı.