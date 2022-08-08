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Başpehlivan Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'daki başarısını Elmalı'da taçlandırmak istiyor:

AA

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'daki başarısını Elmalı'da taçlandırmak istiyor:

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, gözünü Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ne çevirdi.

Son dönemde katıldığı organizasyonlarda başarısıyla adından söz ettiren genç başpehlivan Şimşek, 2-4 Eylül tarihlerinde yapılacak Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri için çalışmalarına başladı.

Şimşek, AA muhabirine, inanarak çıktığı yolda başpehlivan olduğunu söyledi.

Başpehlivan olabilmek için çok çalıştığını ifade eden Şimşek, bu yıl Kırkpınar'da genç jenerasyonun ön plana çıktığını kaydetti.

"Hak ettik ve hak ettiğimizi aldık diye düşünüyorum" diyen Şimşek, "Bu başarıyı çok çalışmakla elde ettik. Basamak basamak hayallerimize ulaştık. İnandık, inanarak Allah'a dua ettik, çünkü arkamızda tek dayanağımız Allah'ımızdı, onun sayesinde altın kemeri takmak nasip oldu." ifadelerini kullandı.


- Hedef Elmalı'da altın kemer

Kırkpınar'dan sonraki hedefinin Elmalı Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri kazanmak olduğunu anlatan Şimşek, altın kemer için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Kırkpınar'daki başarısını Elmalı'da taçlandırmak istediğini vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti:

"Seyirciler 'güreşlerde artık hep aynı insanlar olmasın, farklı, yeni ambiyans, yeni jenerasyon gelsin' dediler, biz de o jenerasyonu yakaladık. Elimizden geleni yaptık, kemeri almak da bana nasip oldu. Şu an çok yorgunuz, çünkü güreşler çok. Her bölgedeki güreşlere katılmaya çalışıyoruz. Önümüzde Elmalı güreşleri var. Elmalı Kırkpınar'dan sonra bizim için büyük bir organizasyon. Hedefimiz orada da altın kemeri almak."

Şimşek, "Sahaya çıktığım zaman rakiplerimi, yani babamın oğlunu tanımam. Mücadele ediyorum, kim hak ediyorsa o alsın." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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