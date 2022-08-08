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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, çiftçilere 17 milyon 818 bin lira hibe desteği sağlanacağını bildirdi.



Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile Uzman Eller Projesi kapsamında 256 projenin destekleneceğini belirtti.

Desteklemelerin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan Aksoy, bu tür desteklemelerin gerek ülke ekonomisi gerekse çiftçiler açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

- İl Sağlık Müdürü Cerit'e ziyaret

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Kırklareli Roman Federasyonu Başkanı Metin Aygur'u makamında kabul etti.



Cerit, ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aygur da Roman vatandaşlarına verdiği desteklerden dolayı Cerit'e teşekkür etti.









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