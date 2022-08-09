Lüleburgaz Kent Ormanı'nda çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde Kent Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.





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