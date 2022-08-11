Kırklareli Valisi Ekici'ye ziyaretler

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretçilerini makamında kabul etti.

Vali Ekici, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Roman Derneği Federasyon Başkanı Metin Aygur, Başkan Yardımcısı Mustafa Ovarda, Lüleburgaz AK Romanlar Derneği Başkanı Mustafa Gövce, Lüleburgaz Müzisyenler Derneği Başkanı Volkan Ümüşoğlu ile bir araya geldi.

İlk olarak Minsolmaz ile kentte devam eden yatırımlar hakkında görüşen Ekici, kentin gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

Ekici, ardından diğer konukları ile bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, Roman vatandaşlarına yönelik yapılan her türlü çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.





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