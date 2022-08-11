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Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

AA

Kırklareli'nde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki yabancı uyruklu 5 kişi yaralandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin bariyere çarpıp alev alması sonucu 3'ü çocuk 5 yabancı uyruklu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Psday Alkazzaz yönetimindeki otomobil, TEM otoyolu Lüleburgaz gişelerine yakın yerde bariyerlere çarptı. Şarampole devrilen otomobil alev aldı.

Diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkarılan İrlanda vatandaşı 3'ü çocuk 5 kişi, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın Babaeski Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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