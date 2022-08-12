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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, hayatını kaybeden Kore gazisi Hikmet Öz'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ekici, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Öz'ün Kapaklı köyünde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Eviş tarafından dua okundu.

Ardından Ekici, Öz'ün ailesi ile sohbet etti.

- Vali Ekici'ye ziyaret

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Birdeniz Şan'ı makamında kabul etti.

Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Şehitlerin en değerli emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Ekici, şehit ve gazilerini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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