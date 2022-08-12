Kırklareli'nde el yazması 3 dini kitap ele geçirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarihi eser kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu Babaeski Gişelerinde yaptıkları trafik uygulamasında şüphe üzerine bir otomobili durdu.

Araçta yapılan aramada, bagajın döşemelerine gizlenmiş tarihi eser niteliğinde el yazması 3 dini kitap ile iki sefer tora (kutsal metin) muhafaza kabı ele geçirildi.

Kitaplardan ikisinin Tevrat, birinin İncil olduğunun değerlendirildiği, incelemelerin sürdüğü öğrenildi.



Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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