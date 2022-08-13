KPSS sınav yeri değişikliği ne zaman ve nasıl yapılacak?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da koyun yetiştiriciliği kursunu bitirenlere sertifikaları verildi.

Lüleburgaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen kursa 17 kişi katıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törende Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Abuzer Sağdıç ve İle Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem kursiyerlere belgelerini verdi.

- Balıklandırma Projesi

Lüleburgaz ilçesinde 4 gölete 29 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Balıklandırma Projesi" kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçeye bağlı Ertuğrul, Çesmekolu, Çengelli, Sarıcaali köylerinde balıklandırma faaliyetinde bulundu.

Ekipler 4 gölete toplam 29 bin sazan balığı yavrusu saldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.