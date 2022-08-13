Kırklareli'nde tren raylarını çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde tren raylarını keserek çaldıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kavaklı beldesinde demir yolu hattındaki rayların çalındığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda Y.Y, Y.B, S.Y, Ö.B. ve M.P'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda tren rayları ele geçirildi.

Hırsızlıkta kullandıkları kamyonet ile rayları kesmek için kullandıkları malzemelere el konulan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.