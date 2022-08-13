TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası binasını açtı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yeni hizmet binası ile Arabuluculuk Merkezinin açılışına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, İnönü Caddesi'ndeki binanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Lüleburgaz TSO'nun hizmet kalitesinin Paris, Berlin, Londra'daki odaların standartlarında olduğunu söyledi.

Odaların, iş dünyasının asli temsil merkezleri olduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Şehrine değer katan, güzelleştiren, hizmet üreten yerler haline gelmeleri gerekir. İşte Ticaret ve Sanayi Odamız da bu yeni hizmet binasıyla birlikte Lüleburgaz'ın gelişmesine daha da büyük katkılar vermeye devam edecektir." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, arabuluculuk ve tahkim merkezleri ile uzlaşma kültürünün gelişeceğine de inandığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) döneminde oda ve borsa başkanlarına yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür eden Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde Allah razı olsun, bütün oda borsa başkanlarım, 20 Mart 2002'de başlayan bu süreçte müthiş çalışma yaptı. Sahadaki sorunları dertlerinizi aynı gün WhatsApp üzerinden bize ulaştırdılar. Ben de bütün Türkiye'den gelen 365 oda ve borsamızdan gelen bütün bu sorunları topladım. İlgili yerlere, Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, bürokrasi, kimse o sorunu çözecek. İletmiş olduğumuz sorunların yüzde 97'si ama öyle ama böyle çözüldü. Sadece çözülmeyen yüzde 3. Pandemi döneminde Atlantik'ten Pasifik'e kadar bütün iş dünyaları içinde en az hasarla atlatan iş dünyası biz olduk. Bunda da benim oda ve borsa başkanlarımın çok büyük katkısı var. Allah kendilerinden, razı olsun."

Hisarcıklıoğlu, Lüleburgaz'a yeni bir okul yapacaklarını da bildirdi.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde yer alan Lüleburgaz TSO üyeleri ile 40 yılını aşan üyelere plaket taktim etti.

Hisarcıklıoğlu, ardından Lüleburgaz TSO binası ile Arabuluculuk Merkezinin açılış kurdelesini kesti.

Törene CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ile Lüleburgaz TSO Başkanı İlhami Cebelli de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.