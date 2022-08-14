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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Demirköy Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Cerit, hastaneyi gezerek Başhekim Cevahir Aydemir'den bilgi aldı.

Hastaları da ziyaret eden Cerit, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Cerit, gece gündüz demeden çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

- Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan üzüm üreticilerine ziyaret

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üzüm üreticilerini ziyaret etti.

Aksoy, üzüm üreticileri Rahmi Sağlık ile Recep Eren'in bağlarını gezerek bilgi aldı.

Kentte ekili üzüm alanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Aksoy, üreticilere bol kazançlar dileğinde bulundu.









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