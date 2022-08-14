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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

AA

Kırklareli'nde ormanlık alanda Hint keneviri ele geçirildi

KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde ormanlık alanda 11 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kıyıköy beldesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler yaptığı araştırmada 11 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ekipler, kenevir bitkilerini yakarak imha etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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