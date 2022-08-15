Kırklareli Valisi Ekici ile Milletvekili Minsolmaz, ziyaretlerde bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, kentte yapılması planlanan yatırım ve projeler hakkında Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ekici ve Minsolmaz'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Ziyaretlerde Vali Ekici'nin kent hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, kentteki yatırımlar ve projelerle ilgili görüşmeler yapıldığı ifade edildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.