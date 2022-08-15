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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Borislav Dimitrov ile Edirne Konsolosu Metodi Andreev'i makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent hakkında Andreev'e bilgi verdi.

Andreev de başkonsolosluk çalışmalarını anlattı. Ziyaretin sonunda Ekici, Andreev'e çeşitli hediyeler verdi.

- Lüleburgaz'da yol yapım çalışması

Lüleburgaz'da yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, bir süre önce İstasyon Caddesi'nde başlatılan asfalt çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yaklaşık 2 kilometrelik yolun büyük bir kısmının asfaltlandığı bildirilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Ekipler önümüzdeki günlerde caddenin Durak Mahallesi istikametine olan kısmında da asfalt yenileme çalışması gerçekleştirecek. Kısa süre içinde çalışmaların tamamen sona ermesi planlanan cadde sürücüler için daha konforlu ve güvenli hale gelecek."





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