Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkköy köyüne yakın ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 dönüm alan zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.