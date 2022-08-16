Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde depreme dayanıksız 130 bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, olası depremlere karşı bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda ilçede 40 toplanma alanı belirlendiği ifade edilen açıklamada, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 137 binadan 130'unun yıkıldığı, 7 binayla ilgili yasal sürecin devam ettiği bildirildi.

Çalışmaların AFAD koordinatörlüğünde devam ettiği bildirilen açıklamada, "Her mahallede belirlenen acil toplanma alanlarına vatandaşlar luleburgaz.bel.tr internet adresi içinde yer alan 'acil toplanma alanı' butonuna tıklayarak ulaşabiliyor. Lüleburgaz, Kırklareli il genelinde en fazla acil toplanma alanına sahip ilçe konumunda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.





















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.